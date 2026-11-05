A reinvenção de George Michael
Cultura

A reinvenção de George Michael

São poucos os “filmes-concerto” que têm chegado aos ecrãs de cinema. Aí está uma excepção que confirma a regra: 'George Michael: The Faith Tour' é o registo de uma bela performance de 1988, em Paris.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
George Michael
Estreias de cinema
As estreias de cinema
edição diária