Christina Oiticica é carioca radicada em Genebra. Foto: Marcos Borges

Cultura

A pintura que o Lago Maggiore recebeu e a natureza devolveu

A artista brasileira, Christina Oiticica, expõe 60 obras no Grand Hotel Majestic, em Verbania. A principal tela é Mamma Muxima, que ficou três meses submersa nas águas.