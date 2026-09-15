Christina Oiticica é carioca radicada em Genebra.
Christina Oiticica é carioca radicada em Genebra.Foto: Marcos Borges
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A pintura que o Lago Maggiore recebeu e a natureza devolveu

A artista brasileira, Christina Oiticica, expõe 60 obras no Grand Hotel Majestic, em Verbania. A principal tela é Mamma Muxima, que ficou três meses submersa nas águas.
Amanda Lima
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