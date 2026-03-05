Jessie Buckley em grande plano, dimensão IMAX.
Jessie Buckley em grande plano, dimensão IMAX.
Cultura

'A Noiva!' Frankenstein em tom feminino

O mito de Frankenstein volta a ser revisitado, desta vez com assinatura de Maggie Gyllenhaal e Jessie Buckley no papel central: A Noiva! é um grande espectáculo concebido para os ecrãs IMAX.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Frankenstein
edição impressa
Jessie Buckley
Estreias de cinema

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt