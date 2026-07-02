Martin Scorsese em pose de profeta.
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Cultura

'A Mão de Dante'. 'A Divina Comédia' em tom policial

Julian Schnabel é um cineasta que gosta de desafiar os modelos dominantes de contar histórias. Com 'A Mão de Dante', aposta numa desconcertante aventura em torno do manuscrito de 'A Divina Comédia'...
João Lopes
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