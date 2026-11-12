Richard Avedon, fotógrafo que não foi escritor.
Richard Avedon, fotógrafo que não foi escritor.
Cultura

A magia fotográfica de Richard Avedon

Gigante da história das imagens fotográficas, Richard Avedon surge agora redescoberto num magnífico documentário com assinatura de Ron Howard, intitulado apenas 'Avedon' — a partir de hoje na Netflix.
João Lopes
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