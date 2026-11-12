A magia fotográfica de Richard Avedon

O universo do fotógrafo americano Richard Avedon (1923-2004) nasce de um olhar multifacetado e fascinante, de tal modo que basta citar o seu apelido para sabermos que estamos a entrar num território de constantes descobertas e redescobertas. Terá sido por isso que Ron Howard decidiu intitular o seu documentário sobre Avedon apenas como... Avedon. Apresentado no último Festival de Cannes, numa sessão especial, extra-competição, Avedon chega hoje, 12 de novembro, à Netflix e o menos que se pode dizer é que estamos, de facto, perante uma brilhante abordagem de um mundo cujas imagens são indissociáveis de profundas transformações do valor informativo e simbólico, numa palavra, cultural, da prática da fotografia.Ron Howard será mais conhecido por ficções como Apollo 13 (1995), O Código Da Vinci (2006) ou Rush – Duelo de Rivais (2013), todas elas, aliás, sucessos de bilheteira. O certo é que, em 2016, com The Beatles: Eight Days a Week, ele já tinha dado mostras de uma agilidade documental que, mais do que tentar promover qualquer “tese” sobre as matérias abordadas, aposta na valorização específica dessas matérias e das suas histórias particulares.O seu Avedon não deixa de ser uma memória histórica de um artista genial que, de acordo com a sua singela confissão, se interessou pela fotografia a partir do momento em que teve consciência da sua total incapacidade para... escrever. Seja como for, o essencial passa pela revisitação, que é também um elaborado exercício de releitura, de algumas das imagens mais emblemáticas da trajetória de Avedon, incluindo a “Marilyn triste” de uma lendária sessão de 1957 com Marilyn Monroe e a comovente coleção de retratos do seu pai (muito menos divulgados), obtidos a partir de 1969 até aos seus dias finais, em 1973.A visão de Avedon não se esgota nas singularidades de uma assinatura que tem tanto de metódica observação como de desencantado humanismo. Através do seu trabalho, ele acabou por reconfigurar muitas zonas de expressão da arte fotográfica, a começar, por exemplo, pelas imagens da moda: ao longo das décadas de 1950/60, as suas produções para revistas como a Vogue ou a Harper’s Bazaar definiram mesmo novos conceitos de encenação, “libertos” da rigidez técnica dos estúdios. Ironicamente, o poder mágico das suas fotografias nunca foi estranho a um depurado gosto realista.