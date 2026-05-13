Gerrit Kouwenaar numa imagem de 1962.
Gerrit Kouwenaar numa imagem de 1962.
Cultura

A guerra vivida e imaginada de Gerrit Kouwenaar

Nome fundamental da cultura neerlandesa, o escritor Gerrit Kouwenaar evoca a invasão do seu país pelo exército nazi em 'Cai, Bomba!': as memórias coletivas cruzam-se com a vida de um adolescente.
João Lopes
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