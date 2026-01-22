Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Thora Birch e Imogen Poots: um filme visceralmente feminino.
Cultura

'A Cronologia da Água'. O som e a fúria de Kristen Stewart

A estreia de Kristen Stewart na realização é um acontecimento fora de série: 'A Cronologia da Água' adapta um livro autobiográfico de Lidia Yuknavitch, recriando os prodígios de um cinema intimista.
João Lopes
Cinema
estreias da semana
Kristen Stewart
