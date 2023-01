Um fidalgo português sedento de guerra desce às margens do Minho para desafiar as regras tradicionais que regem a pesca no rio partilhado entre os habitantes de Tui e de Valença. Assim começa a história de A contenda dos lavradores de Caldelas, a povoação galega ribeirinha de águas revoltas onde decorre a ação da obra. Escrito em 1671, o também conhecido como Famoso entremez sobre a pesca no Rio Minho -- uma comédia popular -- é considerado o primeiro texto teatral escrito em galego, mesmo que só tenha sido representado uma vez nos últimos três séculos, há exatamente 50 anos. A estreia da peça em Santiago de Compostela, no passado dia 26, depois de esta ter sido brevemente exibida em Portugal e Espanha, constitui para o diretor do Centro Dramático Galego e encenador da obra, Fran Núñez, "uma forma de saldar uma dívida histórica face a um texto fundamental do teatro galego".

Uma dívida que se estende também, num texto sobre um conflito que termina em reconciliação, à História das populações que desde há séculos partilham uma área geográfica que só as linhas de fronteira parecem separar. "A ação da obra passa-se num momento histórico de tensão entre os dois lados, há cerca de 20 anos que tinha acabado a última guerra, o que quer dizer que o Rio Minho se tinha transformado numa fronteira fortificada e altamente militarizada", lembra Fran Núñez, que sublinha que o texto está longe de ser uma apologia da guerra e do conflito.