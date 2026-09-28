A constelação de contos de José Mário Silva

Há quase vinte anos que José Mário Silva não publicava ficção, situação que alterou há poucos dias com a chegada às livrarias de O Caderno Proibido, uma centena e meia de páginas com 28 contos, o género literário que mais pratica além da poesia. Uma ausência de publicação que tem muito a ver com o exercício da crítica literária, mesmo que ao ler livros de certos autores sinta vontade de escrever mais. Designadamente no caso de autores que se dedicam ao conto, como explica: “Quando leio determinados autores que escrevem contos fico com bastante vontade de o fazer também. No entanto, o contacto permanente com grandes escritores, que por vezes publicam livros extraordinários, impede-me também de os escrever porque fica a pergunta: será que vale a pena acrescentar qualquer coisa escrita por mim?”Essa tomada de consciência não faz com que José Mário Silva desista: “Ao longo dos anos, vou escrevendo muito espaçadamente e nunca deixei de o fazer. Há períodos longos em que não escrevo nada, depois há períodos de hiperatividade, contudo considero que muitos escritores se diminuem por publicarem demais. Vejo uma certa ansiedade em publicar o que escreveram em vez de deixarem os textos à espera da altura certa para serem publicados.” No seu caso, revela que muitos dos seus contos “nunca verão a luz do dia”, embora “tenha guardados alguns que foram importantes no momento da escrita”.O que faz ao conto o deixar passar o tempo? José Mário Silva não se preocupa se o correr dos anos mostrou que o conto não era assim tão valioso: “Creio que há uma vantagem em esperar dez anos e ver se ainda se justifica. Muitos textos perdem o sentido, outros sobressaem apesar de antes não se dar muito por eles porque entretanto o mundo mudou e passam a ter outro valor e significado.” Foi o que aconteceu com alguns dos contos incluídos neste livro? Responde: “Eu não tenho grande ambição como escritor e não quero estar sempre a publicar. O vagar e a lentidão, a ausência de pressão que ponho em mim mesmo, faz com que tenham passado quase duas décadas sem publicar ficção e mesmo assim estar tranquilo. Aliás, é-me indiferente se o livro tem sucesso ou não. Claro que gostaria que chegasse a muitos leitores e que eles gostassem do livro, mas se isso não acontecer também não será um problema.”Foi a pressão do editor Marcelo Teixeira que fez o contista voltar às livrarias: “Não escrevi os contos agora reunidos em O Caderno Proibido a pensar num livro. Foram escritos em circunstâncias muito diferentes, daí que também o seu registo seja muito diverso. Questionei-me se fariam sentido juntar num único livro, no entanto acabei por descobrir que existia um fio condutor. Aliás, foi um processo curioso porque eu sou muito lento a escrever mas a preparação do livro foi muito rápida, mesmo que lá estejam contos com quase três décadas e outros escritos nas últimas duas. Ao reler os contos vi que eram todos muito diferentes uns dos outros, o que faz com que o leitor não se aperceba de um estilo dominante no livro. Esse efeito surpresa permanente para o leitor resulta também de existir mais pontos de contato entre os contos do que imaginava, fazendo com que se note uma marca de autor, um tom e um timbre, que se mantém mesmo quando os registos são muito diferentes. É preciso ver que, para o bem e para o mal, são contos que escrevi sem expectativa de publicar, apenas para o meu prazer e para explorar até onde se pode ir num conto.”Questiona-se se está cada vez mais ultrapassada a velha opinião das editoras nacionais de que o conto é uma “literatura menor”. José Mário Silva nega: “Alguns dos autores que mais admiro e gosto de ler são autores de contos, como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Cortázar, Silvina Ocampo, Lydia Davis e George Saunders. Aliás, a vanguarda da experimentação literária está em muito no conto, o que se pode observar na epígrafe que escolhi, um conto de uma única frase da Lydia Davis. Até pode ser meia página! Acho que é mais desafiante escrever um bom conto e, talvez mais difícil, do que um romance. O romance permite tudo e há vários absolutamente extraordinários e muito inovadores, no entanto é no conto o registo em que me sinto mais confortável. Não quer dizer que não venha a escrever um romance, até porque tenho vontade, mas a minha mão está feita para textos mais curtos.”Uma das particularidades desta reunião de contos é a existência de textos em que se exaltam figuras distantes dos holofotes, como é o caso de desportistas regionais. O autor explica: “Num dos casos é uma paródia ao estilo dos jornais regionais que tem a ver com a minha experiência como jornalista, um setor que, tal como nos restantes jornais impressos, está em crise e em vias de extinção. Esse conto também tem a ver com o prazer de inventar uma vila alentejana e querer abordar temáticas que normalmente a literatura portuguesa não aborda, nomeadamente o desporto. Há muito pouco desporto na literatura portuguesa, quando o desporto tem uma presença muito forte na vida pública. É uma situação bizarra não existir um grande romance português em que o futebol esteja presente, enquanto, por exemplo, está no romance Submundo de Don DeLillo ao longo de meia centena de páginas a descrição de um jogo de basebol. Talvez tenha a ver com uma certa altivez que o mundo da cultura português tem em relação ao desporto, situação que não faz sentido. Ou seja, à minha maneira, quis trazer o desporto como matéria literária neste livro.” . CADERNO PROIBIDOJosé Mário SilvaParsifal159 páginasApresentação dia 30, 18h30, na Biblioteca Camões em Lisboa, por Patrícia PortelaA LITERATURA NOBELA Gradiva vai iniciar uma nova coleção, Prémio Nobel da Literatura, em que se alinham dois primeiros livros importantes: o nunca traduzido para português, O Africano de J.M.G. Le Clézio, que conta as recordações da infância do escritor sobre África, tendo como pano de fundo as suas memórias e a presença colonial britânica ao retratar o pai médico, reunindo num único texto as evocações de anos longínquos e da relação paternal e familiar. Uma “pintura” literária com que muitos leitores portugueses terão a ver devido à nossa Guerra Colonial. .O AFRICANOJ.M.G. Le ClézioGradiva88 páginasO segundo volume da coleção que já chegou às livrarias é uma reunião de cinco textos de Jean-Paul Sartre no livro O Muro. Datadas de 1939, em todos existe o questionamento sobre as grandes questões do existencialismo que iria ser promovido e estudado pelo filósofo, como é o caso da liberdade e da responsabilidade, situações que estão bem representadas no texto que dá título ao livro, sobre o dilema de um republicano espanhol continuar fiel aos princípios ou salvar a vida perante um pelotão de fuzilamento franquista. O quinteto tem a particularidade de juntar três textos de 1936 e os restantes de 1938, espelhando a crise dos valores europeus perante uma segunda guerra mundial em aproximação. A coleção continuará com romances de Kazuo Ishiguro e John Steinbeck, entre outros. .O MUROJean-Paul SartreGradiva208 páginas.Pai na Terra e filha em Marte