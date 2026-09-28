O crítico literário José Mário Silva regressa ao registo literário do conto quase vinte anos depois.
O crítico literário José Mário Silva regressa ao registo literário do conto quase vinte anos depois.
Cultura

A constelação de contos de José Mário Silva

  Tem privilegiado a poesia nas últimas décadas e guardado na gaveta os textos de um género literário que considera dos mais inovadores. 'O Caderno Proibido' revela a marca do contista.       
João Céu e Silva
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