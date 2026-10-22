A aldeia invisível: um lar sob a linha do horizonte

É a aldeia de Baishe e fica a cerca de uma hora de carro a norte de Xi’an, na província de Xianxim (Shaanxi). Vista da superfície, parece nem existir: não há telhados nem paredes à vista, apenas grandes depressões quadradas escavadas no terreno. Contudo, aproximando-nos da borda e olhando para baixo, descobrimos casas no fundo dos fossos e o fumo das cozinhas a subir lentamente no ar.

Descendo por uma escadaria de pedra, chegamos a um pátio ao ar livre, rodeado por paredes de terra nas quais foram escavadas várias habitações. No centro, cresce uma nogueira da qual somente a copa é visível acima do solo.

Um verso popular da região descreve na perfeição esta paisagem: «Vê-se a árvore, mas não a aldeia; entra-se na aldeia, mas não se vê a casa; ouvem-se vozes, mas não se veem pessoas.» Quem anda à superfície muitas vezes não se apercebe.

O senhor Zuo, de 80 anos, leva um banco comprido para o pátio e senta-se à sombra da nogueira. Vive ali há várias décadas e conta que as habitações subterrâneas foram construídas pelo seu bisavô. A propriedade está na família há quatro gerações e tem mais de 120 anos, mas continua habitada.

Nas casas tradicionais chinesas com pátio interior, os edifícios dispõem-se em torno de um espaço central ao ar livre. Em Baishe, os habitantes levaram este conceito para debaixo da terra, dando origem a uma forma tradicional de habitação conhecida como di keng yao: um pátio escavado no solo, rodeado de casas subterrâneas.

Porque escolheram os habitantes de Baishe construir as suas casas debaixo da terra? Durante muito tempo, esta foi a forma mais económica de construir uma habitação. Tal como a casa do senhor Zuo, estas construções aproveitam a própria terra amarela da região, dispensando a compra de materiais adicionais à exceção dos necessários para as portas e janelas.

O Planalto de Loess foi fundamental para o desenvolvimento histórico da civilização chinesa. A terra amarela que o caracteriza é resistente ao desmoronamento, pelo que pode ser escavada na vertical e servir de parede. Além disso, as montanhas Qinling barram parte da humidade proveniente do sul, pelo que a precipitação é escassa e o solo se mantém relativamente seco. Estas condições naturais favoreceram a construção e a conservação das habitações subterrâneas, permitindo que muitas tenham chegado aos nossos dias.

Contudo, à medida que as condições de vida foram melhorando, os habitantes dispostos a viver nestas casas foram-se tornando cada vez menos. Das várias centenas de habitações subterrâneas que existem na aldeia, apenas 25 continuam permanentemente habitadas.

Os filhos do senhor Zuo já o aconselharam a mudar-se para um apartamento moderno na vila, mas ele recusou. Na tradição chinesa, a casa herdada dos antepassados não é apenas um abrigo: representa os laços familiares e um legado que importa preservar. Há também razões práticas para ficar. As espessas paredes de terra destas habitações protegem tanto do frio intenso como do calor, mantendo o interior confortável ao longo de todo o ano.

Nos últimos anos, porém, a forma como estas casas são encaradas tem vindo a mudar. A antiga habitação do senhor Zuo recebe cada vez mais equipas de filmagem, que a escolhem como cenário.

Zuo não espera que a aldeia se transforme num destino turístico. Deseja apenas que a casa herdada dos seus antepassados não fique ao abandono enquanto estiver em sua posse e que seja devidamente preservada, para que as gerações futuras possam conhecer o modo de vida de quem ali viveu antes.

Na aldeia existe também a hospedaria rural Tongjia Xiaoyuan, cujo proprietário tem quase 70 anos. Há 14 anos, decidiu recuperar as habitações em gruta da família e abriu o primeiro alojamento de turismo rural da aldeia.

Ali, a farinha é moída pelo próprio, os legumes vêm diretamente da horta e as refeições são preparadas na hora. Uma das especialidades da casa é o shizi mo, um pão tradicional confecionado sobre pedras muito quentes, cujo sabor deixa uma impressão duradoura em quem o prova.

Na época alta, é necessário reservar o alojamento com vários dias de antecedência, havendo visitantes estrangeiros que viajam propositadamente até Baishe para viver, em primeira mão, a experiência de passar uma noite numa habitação em gruta.