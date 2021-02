1. Comunicar

Papel, caneta e tempo

Domingo, 21 de fevereiro

"Já não recebemos cartas como antigamente (contas e notificações das finanças não contam). O que aconteceu? Considero-me uma pessoa dos "pequenos detalhes" e desde do inicio da pandemia que escrevo cartas. Se não podemos estar juntos fisicamente, o second best para mim é uma carta. É algo tão pessoal e genuíno. Só o facto de saber que alguém se deu ao trabalho de arranjar papel, caneta e tempo (algo que até não nos tem faltado), é mirabolante nos tempos da gratificação instantânea em que hoje vivemos. Não estou a dizer que ligar ou fazer videochamadas não é importante, mas ver a letra de um amigo no papel, ter um "recuerdo" palpável nestes tempos difíceis repletos de saudade e angustia, não tem preço. No final do ano passado, ainda com a ideia de enviar "miminhos" aos amigos (e alguns clientes, porque eles também merecem), criei um calendário 2021. Uma peça que recheei de positivismo e bling, adaptado a um ano que só pode ser melhor que 2020. Estamos tão focados nas nossas preocupações, que acredito que um pequeno gesto como receber uma carta a dizer "olá, não estás esquecido, estou contigo", move montanhas e até humedece o cantinho do olho".