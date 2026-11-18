KAFKA (1991) .Dois anos após Sexo, Mentiras e Video, de novo com chancela da Miramax, Soderbergh lançava-se num projeto, no mínimo, desconcertante. Depois da subtileza melodramática do primeiro filme, eis um retrato de Franz Kafka totalmente alheio às convenções do modelo biográfico, mostrando-nos o autor de O Castelo e O Processo em Praga, em 1919, enredado nos meandros inquietantes de uma sociedade secreta. Nem mesmo a composição de Kafka por Jeremy Irons conseguiu salvar o filme do desastre comercial — hoje é um objeto de culto. O FALCÃO INGLÊS (1999) .The Limey no original, esta é uma variação nostálgica do cinema “noir”, centrada num gangster inglês — a palavra “limey” funciona, nos EUA, como designação sarcástica de um inglês — que chega a Los Angeles para esclarecer as condições em que a sua filha morreu. Como noutras pequenas produções de Soderbergh, deparamos com um realismo “estilizado” que tende para uma fascinante abstração formal. Destaque obrigatório para Terence Stamp (1938-2025), no papel central, e Peter Fonda (1940-2019), outro símbolo da mesma geração. BUBBLE (2005) .Se um filme pode ser considerado revolucionário pelo modo como se demarca dos padrões de produção e difusão da sua época, esta história de um assassinato numa cidadezinha americana em que quase todos trabalham numa fábrica de bonecas é um desses filmes. Com câmaras de vídeo e recursos austeros, Soderbergh apostou num lançamento simultâneo nas salas, num canal de cabo e em DVD, assim desafiando todas as regras do mercado — comercialmente foi um desastre, cinematograficamente ficou uma obra-prima (quase) desconhecida. THE GIRLFRIEND EXPERIENCE (2009) .Não a série televisiva de 2016-2021 (em que Soderbergh foi produtor executivo), mas um filme sobre uma call girl interpretada por Sasha Grey, em cenários de Manhattan, poucas semanas antes da eleição presidencial de 2008 — a recessão em que então vivia a sociedade americana confere ao filme a dimensão de uma parábola sobre o poder do dinheiro. Lançado entre nós como Confissões de uma Namorada de Serviço, possui o negrume de uma tragédia em que todas as relações humanas estão tocadas por alguma forma de mercantilismo. UNSANE (2018) .Intitulado Distúrbio no mercado português, explora com impressionante requinte dramático um modelo tradicional do cinema de terror: a odisseia de alguém (Claire Foy, brilhante) que, contra sua vontade, é internada numa clínica para doentes mentais. Distingue-se também como um dos exemplos mais extremos do gosto experimental de Soderbergh: depois de diversas experiências com câmaras de vídeo, este filme produzido durante o verão de 2017 foi totalmente rodado com um iPhone 7, modelo que surgira no mercado nove meses antes