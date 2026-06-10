Beatriz Batarda num Alentejo assombrado.
Beatriz Batarda num Alentejo assombrado.
Cultura

'18 Buracos para o Paraíso'. Paisagem alentejana cor de fogo

Numa herdade do Alentejo vive-se um drama marcado pelas clivagens entre as classes: o filme '18 Buracos para o Paraíso', de João Nuno Pinto, encena a decomposição das relações familiares e sociais.
João Lopes
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