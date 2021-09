Sarah Dash, cantora de "Lady Marmalade", morre aos 76 anos

A cantora Sarah Dash, cofundadora do grupo americano Labelle, que ficou conhecido pelo sucesso da música "Lady Marmalade", morreu aos 76 anos de idade, avança a BBC.

Patti LaBelle, também do grupo Labelle, confirmou a notícia na rede social Twitter, expressando que estava "de coração partido" mas que o espírito de Dash "continuaria a viver".

"Estivemos em palco juntas este sábado e foi um momento tão poderoso e especial", escreveu Patti.

Lady Marmalade foi número um no gráfico do US Billboard em 1975. A música encontrou um novo público e ganhou popularidade quando foi regravada por Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim e Mya para a banda sonora do filme de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, em 2001.

Nascida em Nova Jersey em 1945, Dash juntou-se a Patti LaBelle e Nona Hendryx em 1971 para criar o grupo LaBelle. O trio ficou conhecido pela sua fusão de rock, R&B e funk, e pelos seus trajes luxuosos em palco.

Depois de o trio terminar em 1976, Sarah Dash começou uma carreira a solo. A cantora chegou a cantar no álbum "Steel Wheels" dos The Rolling Stones em 1989 e trabalhou para os O'Jays e Chic's Nile Rodgers.