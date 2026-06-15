Prémios DN/BEL distinguem Maria de Belém Roseira, Jorge Rebelo de Almeida e Simone de Oliveira

A Grande Conferência do Diário de Notícias distinguiu este ano três figuras de referência da vida pública portuguesa, reconhecendo percursos marcantes nas áreas da política, da cultura e da iniciativa empresarial. Maria de Belém Roseira, Jorge Rebelo de Almeida e Simone de Oliveira receberam os Prémios DN/BEL, numa cerimónia que destacou o impacto duradouro do trabalho desenvolvido por cada um em setores decisivos para o país.Na área da intervenção cívica e política, o prémio foi atribuído a Maria de Belém Roseira, numa homenagem a um percurso de décadas dedicado ao serviço público e à defesa de políticas sociais estruturantes. Ex-ministra da Saúde e figura central da vida política portuguesa, destacou-se pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, da proteção social e da igualdade de oportunidades.Ao receber a distinção, Maria de Belém Roseira destacou o significado coletivo do reconhecimento, associando-o às equipas e instituições com quem trabalhou ao longo dos anos. Numa intervenção marcada pela preocupação com a coesão social e pela valorização do serviço público, sublinhou a necessidade de continuar a investir em políticas capazes de proteger os mais vulneráveis e de garantir respostas sustentáveis em áreas essenciais como a saúde e o apoio social..Já no setor empresarial, o galardão distinguiu Jorge Rebelo de Almeida, fundador do Grupo Vila Galé, reconhecendo o papel desempenhado na transformação do turismo português nas últimas quatro décadas. O empresário lançou um projeto assente na ambição de democratizar o acesso ao turismo de qualidade, visão que viria a dar origem a uma das maiores cadeias hoteleiras portuguesas.Com mais de meia centena de hotéis em vários mercados internacionais, o Grupo Vila Galé tornou-se um dos principais atores do setor, desempenhando igualmente um papel relevante na recuperação de património histórico e na dinamização económica de diferentes regiões. Durante a cerimónia, Jorge Rebelo de Almeida destacou o crescimento sustentado do grupo, valorizando o contributo das equipas e sublinhando a importância do turismo como motor da economia nacional. O empresário defendeu ainda a necessidade de manter uma estratégia assente na qualidade e na capacidade de adaptação aos desafios do setor.A cultura portuguesa esteve representada por Simone de Oliveira, distinguida por um percurso artístico singular que atravessa mais de seis décadas. Cantora, atriz e comunicadora, Simone consolidou uma carreira que marcou gerações e se tornou parte da memória coletiva do país.Mas a homenagem foi além da dimensão artística. O Prémio DN/BEL reconheceu também a cidadã e a voz pública que, ao longo dos anos, assumiu posições firmes na defesa dos direitos das mulheres e da igualdade, contribuindo para debates fundamentais numa sociedade em permanente transformação.Com estas distinções, os Prémios DN/BEL voltaram a afirmar-se como um espaço de reconhecimento de personalidades cujo trabalho deixou uma marca relevante na sociedade portuguesa. Em áreas tão distintas como a política social, a cultura e a economia, os homenageados deste ano representam percursos de dedicação, visão e compromisso com o país..António José Seguro encerra a Grande Conferência DN. O DN "é uma parte da memória coletiva do país".Grande conferência DN: "Fomos sempre bons quando não improvisámos"