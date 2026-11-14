SpaceX faz história ao recuperar a nave Starship diretamente na torre de lançamento (vídeos)
A SpaceX alcançou este sábado, 14 de novembro, um dos marcos mais ambiciosos da engenharia aeroespacial moderna ao recuperar pela primeira vez o estágio superior da Starship — a nave propriamente dita — diretamente nos braços mecânicos da torre de lançamento na base de Starbase, no sul do Texas, sem que o veículo chegasse a tocar no chão.
O feito coroou com êxito o 15.º voo de teste (Flight 15) do maior sistema de lançamento alguma vez construído.
A nave, designada Ship 42, tinha descolado na sexta-feira às 22h47 (hora de Lisboa) da plataforma orbital 2 e permaneceu no espaço durante cerca de 22 horas e meia. Ao longo de 14 órbitas a cerca de 275 quilómetros de altitude, cumpriu com sucesso a missão comercial secundária ao colocar em órbita 26 satélites Starlink V3 de nova geração.
Após receber luz verde dos controladores de voo — que avaliaram a integridade dos sistemas e do escudo térmico atualizado com telhas curvas antes de autorizar o regresso sobre zonas pouco povoadas do norte do México e do sul do Texas —, a Ship 42 iniciou a queima para sair de órbita. Resistiu ao plasma extremo da reentrada atmosférica, executou a manobra de inversão para a vertical e acionou os motores Raptor para travar a descida, sendo imobilizada a poucos metros do solo pelos gigantescos braços de aço da torre (conhecidos como "chopsticks") às 21h20 (hora de Lisboa).
"Este era o elo que faltava. Era o Santo Graal dos voos espaciais: mergulhar através do fogo para ser apanhado pelo aço. Apanhámos uma Starship e agora tudo muda", afirmou Dan Huot, porta-voz da SpaceX, durante a transmissão em direto da operação.
Parte que não correu a 100%
Esta não foi, no entanto, uma missão perfeita. A empresa norte-americana tinha planeado uma captura dupla inédita neste dia, mas o propulsor de primeiro estágio (Super Heavy Booster 22) abortou automaticamente o regresso à torre poucos minutos após a descolagem devido a um desvio de alinhamento — depois de um dos seus 33 motores ter falhado na subida —, tendo sendo desviado para uma amaragem controlada no Golfo do México.
Embora a SpaceX já tivesse recuperado o propulsor Super Heavy desta forma em voos anteriores, nunca o estágio superior de um foguetão orbital convencional tinha sido recolhido diretamente na plataforma de partida sem recurso a asas, pistas de aterragem ou paraquedas.
O sucesso valida o princípio central da arquitetura da Starship: eliminar o descarte de componentes e a complexa logística de recuperação marítima para permitir a reutilização rápida e reduzir drasticamente o custo de acesso ao espaço.