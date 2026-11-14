SpaceX faz história ao recuperar a nave Starship diretamente na torre de lançamento (vídeos)

A nave, designada Ship 42, tinha descolado na sexta-feira às 22h47 (hora de Lisboa) da plataforma orbital 2 e permaneceu no espaço durante cerca de 22 horas e meia. Ao longo de 14 órbitas a cerca de 275 quilómetros de altitude, cumpriu com sucesso a missão comercial secundária ao colocar em órbita 26 satélites Starlink V3 de nova geração.

Após receber luz verde dos controladores de voo — que avaliaram a integridade dos sistemas e do escudo térmico atualizado com telhas curvas antes de autorizar o regresso sobre zonas pouco povoadas do norte do México e do sul do Texas —, a Ship 42 iniciou a queima para sair de órbita. Resistiu ao plasma extremo da reentrada atmosférica, executou a manobra de inversão para a vertical e acionou os motores Raptor para travar a descida, sendo imobilizada a poucos metros do solo pelos gigantescos braços de aço da torre (conhecidos como "chopsticks") às 21h20 (hora de Lisboa).