Operation Blue Skies. Teste pioneiro com IA no Atlântico Norte visa eliminar os "riscos no céu" dos aviões que aquecem a atmosfera

Marc Shapiro, diretor executivo da organização científica Contrails.org, explicou durante o briefing que "o vapor e a fuligem dos motores reagem com as condições atmosféricas e criam nuvens de gelo que absorvem o calor que tenta sair da Terra". Simultaneamente, também são refletoras da luz solar que tenta entrar mas, contas feitas, o défice favorece o aquecimento do planeta.

Contudo, sublinhou o especialista, "o mais entusiasmante neste problema climático é que conseguimos prever as regiões onde estas nuvens se vão formar e desviar os aviões ao redor delas" (ler como tudo se processa mais à frente).

A maioria destas nuvens dissipa-se em poucos minutos. No entanto, quando o avião cruza bolsas de ar particularmente frio e húmido, estes rastos podem persistir durante horas e espalhar-se ao longo de centenas de quilómetros.

O impacto oculto no aquecimento global

Apesar de parecerem inofensivos, os rastos de condensação persistentes têm um impacto climático muito grande. Estas nuvens de altitude funcionam como uma "manta térmica" na atmosfera: deixam passar a luz do sol durante o dia, mas retêm o calor infravermelho que a Terra tenta irradiar de volta para o espaço, sobretudo durante a noite (daí o défice térmico referido acima).

De acordo com os dados científicos mais recentes, segundo a documentação do consórcio enviada ao DN, os rastos de condensação são responsáveis por cerca de um terço a metade do impacto climático total de toda a aviação comercial — um efeito instantâneo de aquecimento que, em certas rotas e horários, supera o do próprio dióxido de carbono (CO 2 ) emitido pelos motores.

Como respondeu ao DN Paul Hodgson, na conferência de imprensa, um estudo recente publicado na revista Nature aponta que, até 2050, estas nuvens de condensação serão responsáveis por cerca de 0,05ºC de aumento da temperatura média global. "Pode parecer um valor pequeno, mas representa cerca de 10% da margem que separa a situação atual [de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais] do limite de 2ºC estabelecido no Acordo de Paris", frisou o especialista da Google.

Inteligência Artificial ao serviço da gestão do tráfego aéreo

A Operation Blue Skies pretende demonstrar que é possível evitar a formação destas nuvens através de pequenas alterações nas rotas de voo, sem que se introduza nos procedimentos de controlo aéreo procedimentos que já não existam atualmente.

Utilizando modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos pela Google, combinados com dados de satélite e previsões meteorológicas avançadas do Met Office britânico, o sistema identifica com precisão as finas camadas de ar onde o fenómeno ocorre. Regra geral, estas zonas têm uma grande extensão horizontal, mas uma espessura vertical muito reduzida.