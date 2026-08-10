Lotação esgotada no Palácio da Pena e Cabo da Roca para assistir ao eclipse solar

A expectativa em redor do eclipse solar da próxima quarta-feira, 12 de agosto, levou à rápida corrida aos ingressos para dois dos pontos de observação mais privilegiados do país: o Pátio dos Arcos do Palácio Nacional da Pena e o terreiro do Farol do Cabo da Roca. Ambos têm já lotação esgotada para receber os visitantes que pretendem testemunhar este evento raro.Seja no alto do Monte da Lua ou no ponto mais ocidental da Europa Continental, perante a imensidão do Oceano Atlântico, os espectadores terão a oportunidade de vivenciar o fenómeno em cenários de exceção, unindo a contemplação da natureza, a paisagem e o património histórico de Sintra num mesmo instante.As portas de ambos os recintos abrem às 17h00. O início do avanço da Lua diante do disco solar está marcado para as 18h39, altura em que a luminosidade sobre a Serra de Sintra e o horizonte atlântico começará a transformar-se progressivamente. O pico do fenómeno ocorrerá às 19h36, momento em que cerca de 95% do Sol estará encoberto. O término do eclipse solar está previsto para as 20h29.Para garantir que a experiência decorra com total tranquilidade e segurança, a Parques de Sintra disponibilizou na sua página oficial um conjunto de informações úteis. As indicações abrangem horários, opções de transportes públicos, acessos e recomendações indispensáveis para a observação segura do Sol..Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total