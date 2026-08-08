Iberia terá voo especial para observação do eclipse. "O mais perto quanto possível"

Ver o eclipse solar "o mais perto possível". Este é o objetivo da Iberia, que prepara um voo especial para observação do raro fenómeno. Em vídeo publicado nas redes sociais, a companhia explica que a altitude do avião chegará aos dez mil metros.O avião será do aeroporto Adolfo Suárez Barajas, em Madrid, pelas 18h45, rumo à província de Palência. Neste local, a previsão é de que a visibilidade seja de 100%. O modelo escolhido foi o AirbusA321 XLR, uma aeronave de corredor único, ou seja, menor e mais estreito que os tradicionais A330, A350 ou Boeing 787.Para a observação, a empresa espanhola convidou especialistas na matéria, do projeto Shelios, que vão fazer medições ao Sol e outras atividades de investigação. O objetivo principal é estudar a coroa solar durante o eclipse total, que não ocorre desde o ano 1900.A tripulação desta voo especial será liderada por Javier Lopera. Ao seu lado estará Javier Meana, astrofísico e também primeiro-oficial. O código do voo será o IB1473, em homenagem ao ano de nascimento do astrónomo Nicolau Copérnico.Como a viagem será destinada apenas à esta seleta comunidade científica, a Iberia terá uma transmissão em direto nas redes sociais. Será utilizada a Starlink e a companhia convida para a acompanhar a transmissão nas redes..Cabo da Roca abre para observação do eclipse solar no Atlântico após Palácio da Pena esgotar bilhetes .Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total