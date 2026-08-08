Voo terá altitude de dez mil quilómetros.
Voo terá altitude de dez mil quilómetros.Foto: Canva
Ciência

Iberia terá voo especial para observação do eclipse. "O mais perto quanto possível"

Como a viagem será destinada apenas à esta seleta comunidade científica, a Iberia terá uma transmissão em direto nas redes sociais.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Ver o eclipse solar "o mais perto possível". Este é o objetivo da Iberia, que prepara um voo especial para observação do raro fenómeno. Em vídeo publicado nas redes sociais, a companhia explica que a altitude do avião chegará aos dez mil metros.

O avião será do aeroporto Adolfo Suárez Barajas, em Madrid, pelas 18h45, rumo à província de Palência. Neste local, a previsão é de que a visibilidade seja de 100%. O modelo escolhido foi o AirbusA321 XLR, uma aeronave de corredor único, ou seja, menor e mais estreito que os tradicionais A330, A350 ou Boeing 787.

Para a observação, a empresa espanhola convidou especialistas na matéria, do projeto Shelios, que vão fazer medições ao Sol e outras atividades de investigação. O objetivo principal é estudar a coroa solar durante o eclipse total, que não ocorre desde o ano 1900.

A tripulação desta voo especial será liderada por Javier Lopera. Ao seu lado estará Javier Meana, astrofísico e também primeiro-oficial. O código do voo será o IB1473, em homenagem ao ano de nascimento do astrónomo Nicolau Copérnico.

Como a viagem será destinada apenas à esta seleta comunidade científica, a Iberia terá uma transmissão em direto nas redes sociais. Será utilizada a Starlink e a companhia convida para a acompanhar a transmissão nas redes.

Voo terá altitude de dez mil quilómetros.
Cabo da Roca abre para observação do eclipse solar no Atlântico após Palácio da Pena esgotar bilhetes
Voo terá altitude de dez mil quilómetros.
Esgotados óculos gratuitos para observação do eclipse solar total
eclipse solar
voo
Iberia
Eclipse
Eclipse em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt