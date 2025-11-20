Blue Origin anuncia foguetão 'New Glenn 9x4' para bater a Starship na criação do escudo 'Golden Dome' de Trump

A empresa espacial de Jeff Bezos, a Blue Origin, anunciou esta quinta-feira, 20 de novembro, que irá construir uma variante maior e mais potente do seu foguetão New Glenn, desenhando planos iniciais para uma "família" de lançadores orbitais semelhante à frota Falcon da SpaceX, a empresa dominante de Elon Musk.O novo foguetão, anunciado logo após a segunda missão do New Glenn realizada na semana passada, chamar-se-á New Glenn 9x4. O nome é uma referência direta à sua nova configuração de propulsores: nove motores irão impulsionar o primeiro estágio e quatro equiparão o segundo estágio. Isto representa um aumento de dois motores em cada estágio face ao design atual do New Glenn."O próximo capítulo no roteiro do New Glenn é um novo foguetão de classe super-pesada", afirmou a Blue Origin em comunicado citado pela Reuters.. A guerra do custo por quilogramaA introdução do New Glenn 9x4 não é apenas uma atualização técnica; é uma resposta económica direta à Starship da SpaceX. Segundo analistas da indústria consultados pela Payload Space, a viabilidade do escudo antimíssil "Golden Dome", anunciado no início do ano pelo presidente dos EUA Donald Trump, depende drasticamente da redução do custo de acesso ao espaço.Atualmente, a SpaceX promete custos teóricos para a Starship que podem descer até aos 500 dólares por quilograma (cerca de 475 euros) em cenários otimistas de reutilização total. Em contraste, a versão padrão do New Glenn, com uma capacidade de cerca de 45 toneladas para a órbita baixa da Terra (LEO na sigla inglesa), situa-se numa faixa estimada entre os 1000 e os 1500 dólares por quilograma, dependendo da cadência de lançamento.Com a variante 9x4, a Blue Origin visa aumentar a carga útil -- potencialmente ultrapassando as 70 toneladas -- sem aumentar proporcionalmente os custos operacionais, graças à reutilização do primeiro estágio. O objetivo de Bezos é aproximar o preço daquele que é considerado o "número mágico" de 800 dólares/kg, tornando-se competitivo para os contratos governamentais de volume massivo, onde o Pentágono procura evitar a dependência de um fornecedor único.O "Golden Dome"A urgência destes desenvolvimentos prende-se com o projeto de segurança nacional Golden Dome. Como já noticiado pela publicação especializada DefenseScoop e pela agência Reuters, esta iniciativa da administração Trump, estimada inicialmente em 175 mil milhões de dólares (166 mil milhões de euros), visa criar um "sistema de sistemas" para intercetar mísseis lançados contra território norte-americano, incluindo hipersónicos.. O projeto exige o lançamento de milhares de satélites e intercetores pesados para baixa órbita. Documentos referenciados pela National Defense Magazine indicam que o peso total da infraestrutura orbital poderá exigir centenas de lançamentos "super-pesados". Enquanto a SpaceX oferece "força bruta" e volume, a Blue Origin posiciona o New Glenn 9x4 como a alternativa de precisão, utilizando hidrogénio no segundo estágio para missões de alta energia que a Starship (baseada em metano) pode ter mais dificuldade em executar diretamente, escreve aquela publicação.Fim do monopólio de MuskA credibilidade da Blue Origin recebeu um impulso vital no passado dia 13 de novembro, quando aterrou com sucesso o primeiro estágio do New Glenn numa plataforma marítima, igualando um feito que a SpaceX detinha em exclusivo. Tal momento sinaliza ao Congresso dos EUA que existe finalmente uma alternativa real à SpaceX para transportar as megatcleladas necessárias para o escudo de defesa.Esta quinta-feira, a Blue Origin declarou que as duas variantes (padrão e 9x4) servirão o mercado simultaneamente, focando-se em "mega-constelações, exploração lunar e imperativos de segurança nacional"..Empresa de Bezos entra na era da reutilização: Blue Origin lança sondas da NASA para Marte e aterra propulsor