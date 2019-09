Queda de elevador provoca um morto em Lisboa

A queda de um elevador no edifício dos Serviços Centrais do banco BPI, em Lisboa, causou uma vítima mortal. O acidente ocorreu ao início desta tarde, segundo confirmou ao DN fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

As autoridades receberam o alerta às 12:39, com quatro veículos de bombeiros e um INEM a acorreram ao local. De acordo com a mesma fonte, no elevador seguia apenas um homem. Segundo o Jornal de Notícias, a vítima era um funcionário dos serviços de manutenção, que na altura estaria a operar no elevador. Contactado pelo DN, o gabinete de comunicação do BPI confirmou que o elevador estaria "fora de serviço" e, por isso, "estava a ser substituído".

O óbito foi declarado ainda no local. Outro funcionário que terá assistido ao acidente está a receber assistência psicológica.

O DN tentou contactar a empresa responsável pela manutenção dos elevadores, que disse estar a averiguar as causas do acidente.

O edifício situa-se na avenida Casal Ribeiro e tem 18 andares e o elevador terá caído do 17.º até ao -4.