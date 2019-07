Continente inaugura hoje loja Bom Dia em Chaves

Ser uma loja de proximidade é a aposta da nova loja Continente Bom Dia, que abre hoje em Chaves. O novo estabelecimento na cidade transmontana quer ser atrativo por várias razões: serviço ao cliente, qualidade dos produtos frescos, responsabilidade social e sustentabilidade. "É uma loja com incidência particular naquilo que é o consumo diário do cliente, nomeadamente os frescos. Tem uma oferta de grande qualidade, um atendimento próximo e uma cafetaria fantástica", explicou o diretor de operações, Amaro Amaral. E acrescentou que haverá uma gama bastante interessante, mas sempre baseada no alimentar, menos no bazar.

A loja contratou 47 trabalhadores. "Vamos dar emprego no interior a um número importante de pessoas e queremos que seja de qualidade", salientou o responsável. Em seis anos, este formato de lojas aumentou de 25 para mais de 100. Amaro Amaral referiu que em Chaves não será exceção a preocupação pela sustentabilidade: "Do ponto de vista ambiental, as lojas são altamente desenvolvidas, com os sistemas mais modernos que há de frio e sistemas de iluminação totalmente led."

Quanto à vertente social, através da Missão Continente, são apoiadas a Asssociação Amigos dos Animais de Chaves, Associação Recreativa e Cultural da Zona Histórica de Chaves, o Centro de Bem Estar Social de Santo Estevão e Centro Social de São Vicente de Raia. "Temos de ter uma atitude virada para as pessoas", rematou Amaro Amaral.