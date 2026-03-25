Talento, cultura e digitalização impulsionam crescimento da Essity em Portugal

A Essity chegou ao mercado português em 1994 assumindo-se como uma empresa de cuidadores, cientistas, educadores e criadores de marcas. Portugal é um dos 150 países onde a multinacional sueca especializada em higiene e saúde comercializa as mais de 50 marcas que produz, como Tork, TENA, Colhogar, Leukoplast, Jobst, Delta-Cast, Actimove ou Demak'Up.O talento qualificado, a inovação contínua, o investimento em I&D e a sustentabilidade estão na base da liderança da empresa a nível global, traduzindo-se no desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados, capazes de responder às necessidades de profissionais de saúde, empresas e populações..Com quatro unidades de negócio – Health & Medical, Professional Hygiene, Consumer Tissue e Personal Care – a Essity chega a mil milhões de pessoas, em todo o mundo, com soluções para a incontinência, higiene profissional, terapias de compressão e roupa interior anti-fugas. Pioneira em casas de banho digitalizadas, a Essity tem tecnologia patenteada para o tratamento de feridas, produz tecido sem combustíveis fósseis, recicla toalhas de mão de papel e produz papel com vapor geotérmico. A empresa está presente (e em crescimento) nos mercados dos Estados Unidos da América e da América Latina. Com uma presença global consolidada, a Essity reforçou o seu compromisso com Portugal ao escolher Lisboa para instalar o Centro de Serviços Partilhados (SSC), destinado a dar apoio às operações na Europa.O compromisso da Essity é continuar a transformar o futuro da saúde e higiene, e a crescer e a inovar com soluções melhores e mais sustentáveis, criando valor para mais pessoas, organizações e comunidades — em todas as fases da vida..Evolução personalizada de carreira e progressão a nível global.No SSC de Portugal, que funciona desde o segundo trimestre de 2023 num espaço moderno situado no Parque das Nações, trabalham cerca de 400 profissionais, de mais de 30 nacionalidades, com funções associadas ao abastecimento e administração de clientes, finanças, recursos humanos, workplace management e tecnologia.A criação do SSC faz parte da estratégia de transformação digital da Essity, iniciada em 2019, com o objetivo de construir uma organização mais simples e preparada para os desafios do futuro. A digitalização visa aliar eficiência, competitividade e inovação.Em três anos, a evolução do projeto refletiu-se no aumento do número de colaboradores – o SSC abriu com cerca de 60 e agora são aproximadamente 400 – e numa maior necessidade de recrutamento, sobretudo de especialistas em TI. Trabalhar no SSC resulta, por outro lado, na possibilidade de os colaboradores sediados em Lisboa desenvolverem as suas carreiras profissionais no estrangeiro, através de candidaturas a oportunidades internas em diferentes países..Durante este ano, a Essity vai continuar a recrutar para posições administrativas, nomeadamente em accounting, procurement, master data, finanças e recursos humanos. Todas as ofertas de emprego estão disponíveis aqui.Trabalhar na Essity é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para mudanças positivas na sociedade e no ambiente. A empresa oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho assente nos seus valores – compromisso, preocupação, coragem e colaboração – promovendo a inclusão, a flexibilidade e a valorização pessoal e profissional.Com este investimento contínuo em pessoas, inovação e sustentabilidade, a Essity reafirma o seu compromisso de criar soluções que melhoram a vida de milhões de pessoas e contribuem para um futuro mais responsável..Aliança entre inovação e sustentabilidade.A Essity integra a sustentabilidade ambiental e social para gerar uma vantagem competitiva e uma capacidade de adaptação a longo prazo. Com foco nas pessoas, impulsiona soluções e inovações que geram um impacto tangível para consumidores, clientes e comunidades. Ao integrar a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, a Essity assume um compromisso social e ambiental firme, que se reflete na capacidade de criar valor em grande escala e sustentar um crescimento rentável e duradouro.Recentemente, a Essity confirmou a sua participação no projeto UE PROTEUS para desenvolver superabsorventes de base biológica a partir de algas. Como parte desta iniciativa, a Essity avalia novas matérias-primas de base biológica para utilização em produtos como fraldas para bebés, produtos de higiene feminina e produtos para incontinência, com o objetivo de reduzir a dependência de plásticos de base fóssil e minimizar o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida do produto.Ao aderir ao PROTEUS, a Essity avança na sua agenda de inovação, explorando novas tecnologias de base biológica que podem apoiar a redução de resíduos e contribuir para uma bioeconomia mais circular.Consulte mais informações em essity.com