Centralizar para crescer: o novo desafio das empresas de serviços

É neste contexto que surgem soluções como a Baseportal, uma plataforma SaaS brasileira que tem vindo a ganhar tração no mercado e que agora olha para Portugal como próximo passo natural de expansão.A proposta é simples, mas ambiciosa: concentrar num único ambiente aquilo que, tradicionalmente, está espalhado por várias ferramentas. CRM, gestão de tarefas e projetos, integração com WhatsApp, contratos com assinatura digital, automações, email marketing, pagamentos e um portal de cliente totalmente personalizável, tudo acessível a partir de uma única interface. A lógica é clara: reduzir fricção operacional e permitir que as empresas se concentrem no que realmente importa, o crescimento do negócio e a relação com os clientes.No centro desta proposta está o chamado Portal do Cliente White-label, um espaço que pode ser totalmente adaptado à identidade de cada empresa, com logótipo, cores e até domínio próprio. Mais do que uma funcionalidade técnica, trata-se de uma mudança na forma como as empresas se apresentam: uma experiência mais profissional, organizada e coerente para quem está do outro lado.Mas é na integração da inteligência artificial que a Baseportal, procura diferenciar-se de forma mais evidente. Cada empresa pode configurar o seu próprio agente de IA, que atua como SDR (Sales Development Representative), integrado diretamente no WhatsApp e no CRM. Este agente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualificando leads, identificando necessidades e preparando o terreno para uma abordagem comercial mais eficaz. Sem necessidade de programação, o administrador define o tom de voz, o fluxo de interação e os critérios de qualificação.A própria plataforma demonstra esta capacidade na prática através de “Andie”, o agente que responde no site da Baseportal. Cada contacto inicial torna-se, assim, uma experiência real do produto.Os resultados começam a dar forma a esta promessa. Na BLN Contabilidade, a implementação da plataforma permitiu uma poupança de cerca de 160 horas por mês. “A Baseportal é o melhor companheiro da BLN. Permite otimizar a comunicação com clientes, gerir projetos e criar uma experiência de marca especial para os nossos clientes”, afirma Rubney L. Belloni, fundador da empresa. Já na Expert Clean, a redução de custos chegou a ser 30 vezes inferior fase ao conjunto de ferramentas anteriormente utilizadas. No caso da Intencional Marketing, a produtividade triplicou, com mais de 40 horas mensais poupadas através de automações.Por detrás da Baseportal, estão dois percursos que ajudam a explicar a visão do produto. Felipe Santos, CEO, combina formação em Administração pela FGV com Engenharia de Software e especialização em Inteligência Artificial. Ao longo da sua carreira, passou por organizações como Bradesco, Telefónica/Vivo e Folha de São Paulo, tendo liderado a Fabapp, uma das maiores plataformas de criação de aplicações da América Latina, antes de cofundar a Baseportal..Douglas Porto, COO, traz uma história diferente, mas complementar. Cresceu no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, e entrou na área tecnológica por ser uma das poucas vias acessíveis. Esse percurso marcou a forma como encara o desenvolvimento de produto. “Entrei na tecnologia porque era acessível. Hoje construo produtos que reduzem essa mesma barreira para outros empresários. O melhor vendedor de um produto técnico é quem o opera. Por isso faço pessoalmente o SDR da Baseportal”, explica. Com mais de 15 anos de experiência, passou de programador a acionista na Fábrica de Aplicativos e liderou projetos internacionais, como o Soulmi Health, no mercado norte-americano.A empresa, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo, tem vindo a crescer de forma consistente no competitivo mercado de software para serviços no Brasil. Agora, prepara a sua entrada no mercado europeu, com uma página dedicada a Portugal (https://www.baseportal.io/pt/portugal) e adaptação às exigências do RGPD, mantendo a conformidade já existente com a LGPD brasileira.Num momento em que a digitalização das PME se torna cada vez mais crítica, soluções integradas como esta ganham relevância. Não apenas pela eficiência que prometem, mas pela forma como redefinem a experiência do cliente mais fluida, mais rápida, mais alinhada com as expectativas atuais.Para quem procura testar o impacto na prática, a plataforma disponibiliza um período experimental de 14 dias sem compromisso (https://www.baseportal.io), bem como acesso detalhado às funcionalidades (https://www.baseportal.io/pt/portugal#funcionalidades)..No fim, a questão que fica não é apenas tecnológica. É estratégica: até que ponto faz sentido continuar a gerir um negócio com ferramentas dispersas, quando a integração pode ser o ponto da partida para escalar com consistência? Num cenário empresarial cada vez mais exigente, a questão pode já não ser se faz sentido integrar ferramentas, mas quando fazê-lo.