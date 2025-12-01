Victor Alves Coelho reconduzido na Direção da CPAS com 64% dos votos

A lista encabeçada por Victor Alves Coelho e que integra Pedro Mota Soares, Catarina Mascarenhas e Tânia Correia de Jesus venceu as eleições para a Direção e Conselho de Fiscalização da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), para o triénio 2026-2028.A lista B contou com 63,67% dos votos (9.271). Victor Alves Coelho vai, por isso, continuar na liderança da CPAS.No que diz respeito aos membros associados da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE), Catarina Rodrigues Correia (Lista X) venceu com 51,55% (1.579 votos). A representante da OSAE no Conselho de Fiscalização será Cristina Frade (Lista Z), que recolheu 50,1% dos votos (1.567).A votação decorreu exclusivamente em formato digital, entre as 0 horas de dia 26 e as 20 horas de dia 28 de novembro. A tomada de posse dos novos órgãos deverá acontecer na primeira quinzena de janeiro..Continuidade vs. mudança: a disputa da presidência da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores