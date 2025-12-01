Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Victor Alves Coelho reconduzido na Direção da CPAS com 64% dos votos
Foto: Paulo Spranger
Atualidade

Victor Alves Coelho reconduzido na Direção da CPAS com 64% dos votos

As eleições na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores elegeram novos órgãos para a Direção e Conselho de Fiscalização. O novo mandato vai decorrer entre 2026 e 2028.
Tomás Gonçalves Pereira
Publicado a
Atualizado a

A lista encabeçada por Victor Alves Coelho e que integra Pedro Mota Soares, Catarina Mascarenhas e Tânia Correia de Jesus venceu as eleições para a Direção e Conselho de Fiscalização da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), para o triénio 2026-2028.

A lista B contou com 63,67% dos votos (9.271). Victor Alves Coelho vai, por isso, continuar na liderança da CPAS.

No que diz respeito aos membros associados da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE), Catarina Rodrigues Correia (Lista X) venceu com 51,55% (1.579 votos). A representante da OSAE no Conselho de Fiscalização será Cristina Frade (Lista Z), que recolheu 50,1% dos votos (1.567).

A votação decorreu exclusivamente em formato digital, entre as 0 horas de dia 26 e as 20 horas de dia 28 de novembro. A tomada de posse dos novos órgãos deverá acontecer na primeira quinzena de janeiro.

Victor Alves Coelho reconduzido na Direção da CPAS com 64% dos votos
Continuidade vs. mudança: a disputa da presidência da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores
CPAS

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt