Tiroteio nos EUA. Pelo menos cinco pessoas baleadas em Washington D.C.

Pelo menos cinco pessoas foram esta quinta-feira, 12 de novembro baleadas num tiroteio que ocorreu no bairro de Logan Circle, perto da Casa Branca, em Washington D.C, segundo informação da Associated Press, depois de a CNN ter avançado com quatro feridos, citando as autoridades locais.

A Polícia Metropolitana de Washington informou que está no local do tiroteio, através da Equipa de Resposta a Emergências, considerando que a situação mantém-se ativa. As autoridades pedem, por isso, à população que evite a zona.

O suspeito de ser o autor dos disparos ainda não foi detido, encontrando-se barricado no interior de um prédio perto do local do tiroteio, informa a CNN, que cita várias fontes das forças de segurança.

Numa atualização, a polícia confirmou, mais tarde, essa informação, pedindo, novamente, para que se evite a zona, onde se verifica uma forte operação policial, com várias ruas cortadas.

Sendo uma situação em curso, várias escolas não permitem a entrada ou saída de pessoas, reportam os media norte-americanos.