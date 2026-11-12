Tiroteio nos EUA. Pelo menos cinco pessoas baleadas em Washington D.C.
Pelo menos cinco pessoas foram esta quinta-feira, 12 de novembro baleadas num tiroteio que ocorreu no bairro de Logan Circle, perto da Casa Branca, em Washington D.C, segundo informação da Associated Press, depois de a CNN ter avançado com quatro feridos, citando as autoridades locais.
A Polícia Metropolitana de Washington informou que está no local do tiroteio, através da Equipa de Resposta a Emergências, considerando que a situação mantém-se ativa. As autoridades pedem, por isso, à população que evite a zona.
O suspeito de ser o autor dos disparos ainda não foi detido, encontrando-se barricado no interior de um prédio perto do local do tiroteio, informa a CNN, que cita várias fontes das forças de segurança.
Numa atualização, a polícia confirmou, mais tarde, essa informação, pedindo, novamente, para que se evite a zona, onde se verifica uma forte operação policial, com várias ruas cortadas.
Sendo uma situação em curso, várias escolas não permitem a entrada ou saída de pessoas, reportam os media norte-americanos.
De acordo com a NBC News, o suspeito estará barricado num apartamento por cima de um ginásio, onde terão sido disparados tiros, e já terá sido identificado pelas autoridades.
O bairro onde ocorreu o tiroteio situa-se a cerca de de 1,6 quilómetros da Casa Branca.
Em atualização