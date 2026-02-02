Preço das casas aumentou 16,1%. Transações subiram 4% no terceiro trimestre de 2025

O preço mediano das casas registou um aumento 16,1% no terceiro trimestre do ano passado, e em relação ao mesmo período de 2024, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor do metro quadrado atingiu os 2 111 euros. Apesar da forte subida, verifica-se uma desaceleração quando se compara com o aumento de 19% verificado no segundo trimestre.Entre os meses de julho e setembro, foram vendidas 41 117 casas no país, um incremento de 4% em relação ao mesmo período de 2024.Em metade das grandes cidades do país (municípios com mais de 100 mil habitantes), o preço da habitação continuou a aumentar no terceiro trimestre de 2025. Ainda assim, nota-se uma ligeira inversão da tendência. Como observa o INE, no segundo trimestre, o aumento do custo da habitação abrangeu 19 das 24 maiores cidades do país.Na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, com exceção de Santa Maria da Feira, os preços medianos das casas superaram o valor nacional (2 111 €/m2, já referido).Nos três meses do verão passado, foram os municípios de Lisboa (5 000 €/m2), Cascais (4 713 €/m2) e Oeiras (4 361 €/m2) que apresentaram os preços da habitação mais elevados. Mas foram os concelhos de Coimbra e de Setúbal a registar os maiores acréscimos: 14,8 pontos percentuais (pp), e 11,4 pp, respetivamente. As maiores diminuições na taxa de variação homóloga sucederam em Vila Nova de Gaia (-9,2 p.p.) e Santa Maria da Feira (-8,6 p.p.). Em Lisboa e Porto, os maiores centros urbanos do país, observaram-se subidas de de 3,9 pp e 6,2 pp nas taxas de variação homólogas do segundo para o terceiro trimestre de 2025. A análise do INE aos últimos doze meses terminados em setembro de 2025 concluiu que o preço mediano da habitação em Portugal foi 1991 €/m2, um aumento de 16,5% relativamente ao ano terminado em setembro de 2024. O preço foi superior ao valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (3296 €/m2), Algarve (3021 €/m2), Região Autónoma da Madeira (2604 €/m2), Península de Setúbal (2433 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (2199 €/m2).Lisboa foi o município onde se registou o preço mais elevado do país, precisamente (4691 €/m2). Verificaram-se também valores superiores a 3500 €/m2 em Cascais (4431 €/m2), Oeiras (3996 €/m2), Loulé (3919 €/m2) e Lagos (3690 €/m2).O instituto revela ainda que foi em Lisboa que se registou o maior número de transações de alojamentos familiares (8784) nos últimos doze meses terminados em setembro de 2025. Com mais de 4500 vendas destacavam-se os municípios de Sintra (6478), Vila Nova de Gaia (5798) e Porto (4537). .Preço das casas subiu quatro vezes mais do que salários em 10 anos.Comprar casa em planta tem riscos, mas registo de contrato pode evitá-los