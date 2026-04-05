Bacia de Orientale na extremidade direita da lua.
Bacia de Orientale na extremidade direita da lua.Foto: NASA
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O dia em que o Homem chega ao lado oculto da Lua

'Artemis II' faz história ao alcançar a maior distância de sempre da Terra numa missão tripulada e conseguir mapear a face oculta da Lua. A última vez que se esteve perto foi com a 'Apollo 13' em 1972
Carla Aguiar
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Artemis II

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