Exames: Alargado prazo de inscrição para 2.ª fase de Geografia devido a erro na avaliação

O prazo de inscrição para a 2.ª fase do exame de Geografia A foi alargado até ao final do dia de terça-feira devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas.Numa informação enviada esta segunda-feira às escolas e a que a Lusa teve acesso, o Júri Nacional de Exames explica que o erro resultou de “um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2” da prova de Geografia A.“Após a deteção da situação, foi efetuada a respetiva análise e correção, tendo sido revista a classificação das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens”, refere.As classificações revistas serão enviadas às escolas ainda esta segunda-feira, último dia para os alunos se inscreverem na 2.ª fase dos exames nacionais, que arranca na terça-feira com a prova de Português.O JNE decidiu, por isso, dar mais um dia para que os alunos que queiram repetir o exame de Geografia A na 2.ª fase possam inscrever-se, alargando o prazo até às 23:59 de terça-feira.A 2.ª fase da prova de Geografia A realiza-se na sexta-feira às 09:30.Além de Geografia, também os exames nacionais de Física e Química A tiveram de ser reclassificados devido a um erro na avaliação de um item.Segundo o ministro da Educação, que falou hoje sobre os exames nacionais numa conferência de imprensa, este erro afetou 12.603 alunos, dos quais 11.446 viram a sua nota aumentada e 1.117 baixaram. .Segunda fase dos exames arranca a 20 de julho e resultados saem a 7 de agosto