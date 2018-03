Pub

Lady Bird é um belo filme intimista escrito e dirigido por Greta Gerwig

Cinco nomeações para os Óscares e zero vitórias... Será que Lady Bird (estreia-se hoje) foi um dos grandes derrotados da cerimónia da Academia de Hollywood? A resposta é claramente negativa. Importa, aliás, superar o pueril espírito "com- petitivo" que tende a enquadrar este tipo de acontecimentos. Afinal de contas, o que mais conta são os... filmes. Ou não são?

A simples presença de Lady Bird na noite dos Óscares - para mais integrando a prestigiosa lista dos nove nomeados para melhor filme do ano - é uma proeza que vale por si. Desde logo por razões de produção. Mais importante do que as centenas de milhões de dólares dos blockbusters de super-heróis será o facto de Lady Bird constituir um exemplo minimalista das dinâmicas artísticas do cinema americano: com os seus dez milhões de orçamento (valor muito abaixo da média dos títulos dos grandes estúdios), este é mesmo um exemplo modelar de uma zona de produção que depende não de sofisticados especiais, mas de uma velha e nobre crença na energia humana dos atores. Neste caso, antes do mais, das atrizes: Saoirse Ronan e Laurie Metcalfe, ambas nomeadas (para atriz e atriz secundária, respetivamente).

Entendamo-nos: não é o baixo custo de Lady Bird que o torna fascinante. Lembrar os seus escassos milhões é apenas uma chamada de atenção para os contrastes internos de Hollywood. Mais do que isso, para a persistência de matrizes dramáticas eminentemente clássicas cuja vitalidade se mantém incólume.

Lady Bird apresenta-se, assim, como a crónica íntima da passagem à idade adulta de Christine (Ronan), em permanente tensão com a mãe (Metcalfe). Por um lado, o filme faz o inventário das mais típicas situações deste género de melodramas (incluindo a emblemática discussão no carro, com a mãe a conduzir); por outro lado, há na sua caracterização das personagens uma subtileza emocional que, em última instância, reforça um tema que contamina todos os momentos do filme: como definir as relações entre gerações para além das regras decorrentes dos próprios valores sociais?

Estamos, enfim, perante um autorretrato "indireto" de Greta Gerwig, realizadora e argumentista (nomeada em ambas as categorias). Isto porque tudo se passa em Sacramento, Califórnia, cidade natal da autora: a vibração dos lugares e a sensualidade da luz são mesmo elementos fulcrais das emoções de Lady Bird; e tanto mais quanto esta é também uma história do desejo de sair (para Nova Iorque) sem destruir a memória das origens - pequeno filme, grande cinema.