Pub

O'Riordan estava em Londres a gravar

A cantora irlandesa Dolores O'Riordan morreu hoje aos 46 anos, em Londres. O representante da cantora já confirmou a notícia à imprensa britânica. O'Riordan era a vocalista da banda The Cranberries, que atingiu o sucesso nos anos 90 do século passado com canções como "Zombie" e "Linger".

O'Riordan estava em Londres a gravar, segundo o comunicado divulgado pela agência Lindsey Holmes Publicity: "A vocalista da banda irlandesa The Cranberries estava em Londres para uma curta sessão de gravação. Não há mais pormenores nesta altura. A família está devastada e pede privacidade nesta altura difícil".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A cantora era originária de Limerick, na costa oeste da República da Irlanda. A mais nova de sete filhos, tinha 19 anos quando participou nas audições para ser vocalista dos The Cranberries, na altura ainda com o nome The Cranberry Saw Us. Juntos, fizeram cinco álbuns de originais, antes de se separarem em 2003, e outro depois de uma reunião, em 2012.

O'Riordan lançou ainda dois álbuns em nome próprio. Deixa três filhos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.