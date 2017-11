Pub

DESCOBRIR MORRISSEY Mark Gill

O título português preocupa-se em identificar Morrissey, fundador de The Smiths. Na verdade, este é um filme sobre Steven Patrick Morrissey antes da consolidação da aliança criativa com Johnny Marr e da formação da banda - o título de trabalho foi Steven, tendo sido lançado como England Is Mine (de um verso escrito por Morrissey: England is mine, it owes me a living).

Eis um caso de exemplar sobriedade biográfica, evitando qualquer determinismo "artístico", antes retratando Morrissey como um jovem à deriva na cena musical de Manchester, numa solidão assombrada pelo fascínio da escrita poética.

O tom direto e realista da realização de Mark Gill encontra o adequado complemento nos atores, sendo inevitável destacar, no papel de Morrissey, o magnífico Jack Lowden (vimo-lo, por exemplo, em Dunkirk, de Christopher Nolan).

Classificação: *** bom