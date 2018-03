Pub

CUSTÓDIA PARTILHADA Xavier Legrand

Uma estreia fascinante no domínio da longa-metragem e, por certo, no contexto português, um acontecimento maior deste ano cinematográfico: ator vindo do teatro, Xavier Legrand (também argumentista) filma as convulsões de um agitado divórcio que desemboca em situações de violência doméstica.

Sublinhe-se, desde logo, o peso irredutível da fala: cada frase transporta uma coleção de elementos tensos e contraditórios, reveladores dos muitos enigmas das relações humanas. Ao mesmo tempo, Legrand possui uma rara sensibilidade aos espaços, expondo o modo como uma habitação "normal" se pode transfigurar em cenário de um pânico radical, à beira da explosão (em sentido literal e figurado). Enfim, um filme sobre dramas familiares e sociais, de um realismo contundente, alheio a qualquer simbolismo novelesco.

Classificação: ***** Excepcional