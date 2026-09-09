Sporting vence na receção ao Galatasaray após reviravolta no arranque da Liga dos Campeões
EPA/RODRIGO ANTUNES
11x11

Sporting vence na receção ao Galatasaray após reviravolta no arranque da Liga dos Campeões

Autogolo de Inácio deu vantagem aos turcos, aos cinco minutos, mas leões empataram por Geny Catamo, aos 27, e deu a volta com golos de Luis Suárez, aos 57, de penálti, e de Zalazar, aos 63, de livre.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Sporting venceu esta quarta-feira, 9 de setembro, na receção aos turcos do Galatasaray por 3-1, após ter começado o jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol praticamente a perder.

Um autogolo do capitão leonino Gonçalo Inácio deu vantagem aos tetracampeões turcos, aos cinco minutos, com a formação verde e branca a chegar ao empate ainda na primeira parte, pelo moçambicano Geny Catamo, aos 27, e à vitória com os tentos do colombiano Luis Suárez, aos 57, de grande penalidade, e do uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 63, de livre direto.

O Sporting, que é uma das 12 equipas vitoriosas nos dois primeiros dias da jornada, volta a jogar para a Champions no dia 13 de outubro, quando visitar os franceses do Lens.

Por seu lado, o campeão nacional FC Porto começou a edição 2026/27 da Liga dos Campeões com uma derrota caseira, frente aos ingleses do Manchester City (2-0).

Sporting
Liga dos Campeões
Galatasaray
11x11
Diário de Notícias
www.dn.pt