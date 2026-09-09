Sporting vence na receção ao Galatasaray após reviravolta no arranque da Liga dos Campeões
O Sporting venceu esta quarta-feira, 9 de setembro, na receção aos turcos do Galatasaray por 3-1, após ter começado o jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol praticamente a perder.
Um autogolo do capitão leonino Gonçalo Inácio deu vantagem aos tetracampeões turcos, aos cinco minutos, com a formação verde e branca a chegar ao empate ainda na primeira parte, pelo moçambicano Geny Catamo, aos 27, e à vitória com os tentos do colombiano Luis Suárez, aos 57, de grande penalidade, e do uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 63, de livre direto.
O Sporting, que é uma das 12 equipas vitoriosas nos dois primeiros dias da jornada, volta a jogar para a Champions no dia 13 de outubro, quando visitar os franceses do Lens.
Por seu lado, o campeão nacional FC Porto começou a edição 2026/27 da Liga dos Campeões com uma derrota caseira, frente aos ingleses do Manchester City (2-0).