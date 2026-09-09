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11x11

Sporting vence na receção ao Galatasaray após reviravolta no arranque da Liga dos Campeões

Autogolo de Inácio deu vantagem aos turcos, aos cinco minutos, mas leões empataram por Geny Catamo, aos 27, e deu a volta com golos de Luis Suárez, aos 57, de penálti, e de Zalazar, aos 63, de livre.