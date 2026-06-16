Roberto Martínez vai deixar de ser selecionador de Portugal após o Mundial, avança portal inglês

Roberto Martínez vai deixar o cargo de selecionador de Portugal imediatamente após o Campeonato do Mundo aconteça o que acontecer no torneio, avança o talkSPORT.O portal britânico diz que é decisão do treinador espanhol de 52 anos não renovar contrato que expira após o Mundial, adiantando que o técnico está a considerar voltar a treinar um clube ou, em alternativa, assumir o comando de outra grande seleção europeia.Refira-se que, entre o final da carreira de jogador e o início da de treinador, Martínez passou mais de duas décadas no Reino Unido, entre 1995 e 2016.A decisão terá sido tomada em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que terá assim de procurar um sucessor. Em reação à notícia da rádio talkSPORT, um porta-voz da FPF deixou claro à Press Association que o momento atual é de foco total no Mundial. "A FPF e Roberto Martinez estão focados exclusivamente no Mundial. A Federação e o treinador estão alinhados nessa questão, como já referiram publicamente", afirmou.José Mourinho, prestes a começar uma nova aventura no Real Madrid, volta a ver o seu caminho não se cruzar com o da equipa das quinas.À frente da seleção portuguesa desde 2023, Martínez guiou Portugal aos quartos de final do Euro 2024 e à conquista da Liga das Nações no ano passado..Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à RD Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.