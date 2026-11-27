O antigo futebolista Juary, que marcou o golo da vitória do FC Porto sobre o Bayern Munique na final da Taça dos Campeões Europeus de 1986/87, morreu na quinta-feira, aos 67 anos, anunciou o clube brasileiro Santos.

“É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos”, escreveu o emblema paulista, que formou o avançado brasileiro, numa publicação nas redes sociais.

Pelo FC Porto, que representou durante três temporadas, com 19 golos em 60 jogos, o ponta de lança conquistou a primeira Taça Intercontinental dos ‘dragões’, em 1987, em Tóquio, dois campeonatos nacionais (1985/86 e 1987/88) e uma Taça de Portugal (1987/88), mas foi o golo na Áustria que o eternizou na história do clube.

A 27 de maio de 1987, no Estádio do Prater, em Viena, o treinador Artur Jorge lançou Juary ao intervalo para o lugar de Quim Vitorino, quando os ‘azuis e brancos’ perdiam por 1-0, após um golo de Ludwig Kogl.

O avançado assistiu pela direita para o empate de calcanhar de Rabah Madjer, aos 77 minutos, e, aos 80, apareceu ao segundo poste para rematar de primeira após um cruzamento do argelino, consumando a reviravolta por 2-1 que deu ao FC Porto o primeiro título europeu da sua história.

Natural de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, Juary entrou no Santos aos 14 anos e afirmou-se na geração dos ‘meninos da vila’, com 29 golos na campanha que valeu ao clube o título paulista de 1978.

Duas vezes internacional pelo Brasil, o avançado rumou aos Leones Negros da Universidade de Guadalajara, no México, antes de passar cinco épocas em Itália, ao serviço de Avellino, Inter Milão, Ascoli e Cremonese.

Após deixar as Antas, em 1988, Juary regressou ao Brasil para representar a Portuguesa e ainda teve um regresso fugaz ao futebol luso, por via de um empréstimo ao Boavista, e reencontrou o Santos em 1989, tendo somado 101 golos em 229 jogos nas duas passagens pelo clube.