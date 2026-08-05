Já se sabe quando o Benfica joga na 2.ª jornada e quais as datas e horas dos jogos das duas rondas seguintes
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Já se sabe quando o Benfica joga na 2.ª jornada e quais as datas e horas dos jogos das duas rondas seguintes

Águias encerrarão a segunda jornada da I Liga em 17 de agosto, com a visita ao Casa Pia, e adiaram a deslocação ao terreno do Moreirense, da terceira ronda.
DN/Lusa
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O Benfica, envolvido nas fases preliminares da Liga Europa, encerrará a segunda jornada da I Liga em 17 de agosto, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O jogo entre ‘gansos’ e ‘águias’ ficou marcado para uma segunda-feira, às 20:15, após essa calendarização ter estado sujeita a alterações, tal como a receção do Sporting de Braga, integrado nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, ao Gil Vicente, que se vai disputar na véspera, pelas 20:30.

Casa Pia e Benfica encerram a segunda ronda, cujo programa já estava quase todo definido e abre com a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães em 14 de agosto, uma sexta-feira, às 20:15, na véspera da visita do campeão nacional FC Porto ao Rio Ave, a partir das 20:30.

A LPFP comunicou ainda os dias e horas das duas jornadas subsequentes do campeonato, com a particularidade de a terceira ronda começar em 22 de agosto e poder prolongar-se até 10 de setembro, devido à participação de Benfica e Sporting de Braga nas competições europeias.

As águias devem visitar o Moreirense no dia 09 do próximo mês, uma quarta-feira, às 20:15, um dia antes de, no mesmo horário, os arsenalistas jogarem fora com o Estrela da Amadora, embora possa haver alterações.

Duas semanas e meia antes, Sporting e FC Porto são anfitriões do Alverca e do Arouca no fim de semana de 22 e 23 de agosto, com os ‘leões’ a atuarem no sábado e os ‘dragões’ no domingo, sempre a partir das 20:30.

A quarta jornada iniciará com a visita do Sporting ao Rio Ave, em 28 de agosto, uma sexta-feira, às 20:15, enquanto o FC Porto joga no terreno do promovido Académico de Viseu no dia seguinte, pelas 18:00.

As receções do Benfica ao Estoril Praia e do Sporting de Braga ao rival minhoto Vitória de Guimarães, no fecho da ronda, ficam provisoriamente agendadas para dia 31, uma segunda-feira, e arrancam às 18:45 e 20:45.

Na quinta-feira, Benfica e Sporting de Braga começam a disputar a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa e da Liga Conferência, ao receberem os escoceses do Hearts e os bielorrussos do Dinamo Minsk, respetivamente.

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A 93.ª edição da I Liga arranca na sexta-feira, com a receção do Estoril Praia ao Famalicão, numa jornada inaugural em que o Sporting visita o Estrela da Amadora no sábado, enquanto FC Porto e Benfica são anfitriões no domingo do Alverca e do Académico de Viseu, de regresso ao escalão principal 37 anos depois.

Programa da 2.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 14 ago:

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 15 ago:

Alverca - Estrela da Amadora, 15:30

Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00

Rio Ave - FC Porto, 20:30

- Domingo, 16 ago:

Nacional - Estoril Praia, 15:30

Arouca - Moreirense, 18:00

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30

Famalicão - Marítimo, 20:30

- Segunda-feira, 17 ago:

Casa Pia - Benfica, 20:15

Programa da 3.ª jornada:

- Sábado, 22 ago:

Marítimo - Académico de Viseu, 15:30

Estoril Praia - Rio Ave, 18:00

Sporting - Alverca, 20:30

- Domingo, 23 ago:

Vitória de Guimarães - Nacional, 15:30

Santa Clara - Famalicão, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

FC Porto - Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 24 ago:

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15

- Quarta-feira, 09 set:

Moreirense - Benfica, 20:15 (*)

- Quinta-feira, 10 set:

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 20:15 (*)

Programa da 4.ª jornada:

- Sexta-feira, 28 ago:

Rio Ave - Sporting, 20:15

- Sábado, 29 ago:

Alverca - Santa Clara, 15:30

Arouca - Marítimo, 15:30

Académico de Viseu - FC Porto, 18:00

- Domingo, 30 ago:

Nacional - Estrela da Amadora, 15:30

Casa Pia - Moreirense, 18:00

Famalicão - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 31 ago:

Benfica - Estoril Praia, 18:45 (*)

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:45 (*)

(*) - Jogo sujeito a alterações.

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