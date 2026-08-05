Já se sabe quando o Benfica joga na 2.ª jornada e quais as datas e horas dos jogos das duas rondas seguintes

O Benfica, envolvido nas fases preliminares da Liga Europa, encerrará a segunda jornada da I Liga em 17 de agosto, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).O jogo entre ‘gansos’ e ‘águias’ ficou marcado para uma segunda-feira, às 20:15, após essa calendarização ter estado sujeita a alterações, tal como a receção do Sporting de Braga, integrado nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, ao Gil Vicente, que se vai disputar na véspera, pelas 20:30.Casa Pia e Benfica encerram a segunda ronda, cujo programa já estava quase todo definido e abre com a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães em 14 de agosto, uma sexta-feira, às 20:15, na véspera da visita do campeão nacional FC Porto ao Rio Ave, a partir das 20:30.A LPFP comunicou ainda os dias e horas das duas jornadas subsequentes do campeonato, com a particularidade de a terceira ronda começar em 22 de agosto e poder prolongar-se até 10 de setembro, devido à participação de Benfica e Sporting de Braga nas competições europeias.As águias devem visitar o Moreirense no dia 09 do próximo mês, uma quarta-feira, às 20:15, um dia antes de, no mesmo horário, os arsenalistas jogarem fora com o Estrela da Amadora, embora possa haver alterações.Duas semanas e meia antes, Sporting e FC Porto são anfitriões do Alverca e do Arouca no fim de semana de 22 e 23 de agosto, com os ‘leões’ a atuarem no sábado e os ‘dragões’ no domingo, sempre a partir das 20:30.A quarta jornada iniciará com a visita do Sporting ao Rio Ave, em 28 de agosto, uma sexta-feira, às 20:15, enquanto o FC Porto joga no terreno do promovido Académico de Viseu no dia seguinte, pelas 18:00.As receções do Benfica ao Estoril Praia e do Sporting de Braga ao rival minhoto Vitória de Guimarães, no fecho da ronda, ficam provisoriamente agendadas para dia 31, uma segunda-feira, e arrancam às 18:45 e 20:45.Na quinta-feira, Benfica e Sporting de Braga começam a disputar a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa e da Liga Conferência, ao receberem os escoceses do Hearts e os bielorrussos do Dinamo Minsk, respetivamente..Marco Silva quer fazer valer fator casa frente ao Hearts e promete tomar decisão sobre capitães em breve. A 93.ª edição da I Liga arranca na sexta-feira, com a receção do Estoril Praia ao Famalicão, numa jornada inaugural em que o Sporting visita o Estrela da Amadora no sábado, enquanto FC Porto e Benfica são anfitriões no domingo do Alverca e do Académico de Viseu, de regresso ao escalão principal 37 anos depois..Programa da 2.ª jornada da I Liga:- Sexta-feira, 14 ago:Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15- Sábado, 15 ago:Alverca - Estrela da Amadora, 15:30Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00Rio Ave - FC Porto, 20:30- Domingo, 16 ago:Nacional - Estoril Praia, 15:30Arouca - Moreirense, 18:00Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30Famalicão - Marítimo, 20:30- Segunda-feira, 17 ago:Casa Pia - Benfica, 20:15 Programa da 3.ª jornada:- Sábado, 22 ago:Marítimo - Académico de Viseu, 15:30Estoril Praia - Rio Ave, 18:00Sporting - Alverca, 20:30- Domingo, 23 ago:Vitória de Guimarães - Nacional, 15:30Santa Clara - Famalicão, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)FC Porto - Arouca, 20:30- Segunda-feira, 24 ago:Gil Vicente - Casa Pia, 20:15- Quarta-feira, 09 set:Moreirense - Benfica, 20:15 (*)- Quinta-feira, 10 set:Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 20:15 (*) Programa da 4.ª jornada:- Sexta-feira, 28 ago:Rio Ave - Sporting, 20:15- Sábado, 29 ago:Alverca - Santa Clara, 15:30Arouca - Marítimo, 15:30Académico de Viseu - FC Porto, 18:00- Domingo, 30 ago:Nacional - Estrela da Amadora, 15:30Casa Pia - Moreirense, 18:00Famalicão - Gil Vicente, 20:30- Segunda-feira, 31 ago:Benfica - Estoril Praia, 18:45 (*)Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:45 (*) (*) - Jogo sujeito a alterações.