Gil Vicente e Vitória de Guimarães empatam em jogo sem golos

O Gil Vicente e o Vitória de Guimarães empataram esta segunda-feira, 2 de novembro, 0-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa da casa a voltar a pontuar, enquanto os vimaranenses não perdem há duas partidas.

Em Barcelos, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo, com o Gil Vicente a voltar a pontuar, depois da derrota na jornada anterior frente ao líder FC Porto, passando a somar 15 pontos, no sétimo lugar do campeonato.

Já o Vitória de Guimarães, que vinha de um triunfo na ronda anterior, consegue pela primeira vez pontuar em duas jornadas consecutivas, somando nove pontos, no 13.º posto da tabela.