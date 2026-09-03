FC Porto contrata extremo brasileiro Gabriel Mec ao Grêmio por 11 milhões de euros

O jovem futebolista brasileiro Gabriel Mec, de 18 anos, chegou ao FC Porto proveniente do Grêmio, orientado pelo português Luís Castro, numa operação que custou 11 milhões de euros (ME) aos cofres azuis e brancos, oficializaram hoje os 'dragões'.

"O FC Porto chegou a acordo com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense para a transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos de Gabriel Mec pelo valor fixo de 11 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de um ME em função do cumprimento de objetivos", pode ler-se no comunicado publicado pelos portistas no seu sítio oficial na Internet.

Os dragões informaram ainda que o emblema de Porto Alegre retém 12% das mais-valias de uma eventual futura transferência do jogador, que assina com o FC Porto um contrato válido por cinco temporadas, até 31 de julho de 2031.

O Grêmio assume o pagamento do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, enquanto o campeão português se encarrega dos encargos de intermediação, correspondentes a 4,5% do montante da transação, mas que podem duplicar mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos.

Gabriel Mec fez a sua formação no Grêmio, com participação em seleções jovens brasileiras, incluindo o Campeonato do Mundo de sub-17 de 2025, conquistado pela seleção portuguesa, que defrontou nas meias-finais da prova.

Ao longo de 2026, o brasileiro conseguiu afirmar-se no futebol sénior ao somar 32 jogos, na equipa principal do emblema de Porto Alegre, 14 enquanto titular, com três golos e duas assistências registados.

Reconhecido pela capacidade para jogar com ambos os pés, Mec pode alinhar a médio ofensivo, mas também nos dois extremos do ataque.

No dia limite para a submissão à UEFA da lista A de futebolistas a participar na Liga dos Campeões, o clube portista dá conta de mais uma contratação, depois de já ter garantido as entradas do avançado mexicano Santiago Giménez e do lateral brasileiro João Souza na segunda-feira.