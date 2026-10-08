Extremo brasileiro William Gomes renova contrato com o FC Porto até 2031

O futebolista brasileiro William Gomes renovou contrato com o FC Porto, em vínculo válido por cinco temporadas e que determina uma cláusula de rescisão cifrada nos 100 milhões de euros (ME), oficializaram esta quinta-feira, 8 de outubro, os campeões nacionais.

"Acabado de completar a época mais produtiva da carreira e de conquistar o título de Campeão Nacional e a Supertaça Cândido de Oliveira, William Gomes renovou contrato e prolongou a ligação ao FC Porto até 2031. O novo vínculo inclui uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros", anunciou o clube, em publicação no seu sítio oficial na Internet.

O extremo, de 20 anos, ingressou no emblema azul e branco, que lhe abriu pela primeira vez as portas do futebol europeu, em janeiro de 2025, vindo do São Paulo.

Chegado ao clube num momento conturbado, o jogador teve dificuldades de afirmação na segunda metade da época 2024/25 e apenas realizou 11 jogos, com um golo marcado, no Mundial de clubes, frente aos egípcios do Al-Ahly.

Em 2025/26, na sua primeira temporada completa ao serviço dos dragões, já sob o comando técnico de Francesco Farioli, William Gomes teve a sua época de afirmação, ao contribuir de forma importante para a conquista do campeonato nacional, que o clube havia falhado nas três épocas anteriores.

Em agosto, o jogador juntou à I Liga vencida o título da Supertaça Cândido de Oliveira e tem conseguido, na presente temporada, manter o protagonismo que conseguiu desde a chegada do treinador italiano.

"Estou muito feliz. É um dos momentos mais felizes do meu ano e da minha carreira. Tinha o desejo de renovar com o FC Porto, porque foi um clube que acreditou em mim quando ainda era muito jovem e, à medida que vou amadurecendo, vai confiando cada vez mais em mim. É mais uma etapa da minha vida e espero continuar a ser muito feliz", expressou o jogador, em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, mostrou-se satisfeito pelo prolongamento do vínculo de um dos principais jogadores jovens do plantel, não só pelo seu desempenho, mas também pela "cobiça" que tem despertado em outros emblemas.

"Estamos contentes com o trajeto do William, por isso quisemos vê-lo reforçado. É um atleta que tem despertado a cobiça de muitos clubes e nós não ficamos indiferentes a isso, mas o seu compromisso com o FC Porto tem sido total. É um daqueles jogadores que rompe todos os dados estatísticos pela sua entrega e dedicação, seja no momento ofensivo ou defensivo", destacou o presidente portista.

O FC Porto, líder da I Liga, com 21 pontos, prepara a deslocação à Madeira para defrontar o Marítimo, 11.º classificado, com oito, no sábado, a partir das 18:00.