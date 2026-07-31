Europa reforça domínio no futebol mundial
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Europa reforça domínio no futebol mundial

Espanha conquistou o Mundial de 2026 e seis das oito seleções que chegaram aos quartos de final eram europeias. Vinte anos depois de um Mundial com quatro europeus nas meias-finais, o poder mantém-se.
Cecília Carmo
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