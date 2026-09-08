Estrela da Amadora recebe Sp. Braga em Alverca devido a interdição do Estádio José Gomes

O Estrela da Amadora vai receber o Sporting de Braga em Alverca, na quinta-feira, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga de futebol, devido à interdição ao seu estádio, confirmou esta terça-feira, 8 de setembro, à Lusa fonte oficial do clube.

O Estádio José Gomes, na Amadora, foi interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por reincidência de avaliações negativas ao estado do relvado, nos dois jogos já disputados na Reboleira.

Com o jogo em atraso marcado para quinta-feira, o Estrela da Amadora vai receber o Sporting de Braga em Alverca, na quinta-feira, a partir das 20:15, apesar de, no processo de candidatura às competições profissionais, ter indicado como estádio alternativo o de Rio Maior.

O Estrela da Amadora, 11.º classificado com seis pontos, vai proceder à substituição do atual relvado, depois de nos últimos dias já ter sido efetuada uma “intervenção”, revelada esta terça-feira pelos 'tricolores' em comunicado, de “aproximadamente 15 mil euros”.

O próximo jogo no Estádio José Gomes está marcado para 20 de setembro, quando a equipa comandada por Pepa, que vai cumprir um jogo de castigo frente aos bracarenses, recebe o Académico de Viseu, para sétima jornada da I Liga.

Para que o jogo frente aos beirões se dispute na Reboleira, o relvado deve obter avaliação positiva numa vistoria da comissão técnica da LPFP.