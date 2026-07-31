Dez anos após título, donos do Leicester querem vender clube
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Dez anos após título, donos do Leicester querem vender clube

Hoje no terceiro escalão, os Foxes foram colocados no mercado pelos herdeiros do dono tailandês falecido em 2018 após queda de helicóptero, revela o Financial Times 
João Almeida Moreira
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