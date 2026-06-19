Bruno Pinheiro regressa a Portugal para treinar o promovido Académico de Viseu

O treinador Bruno Pinheiro é o novo responsável técnico da equipa do Académico de Viseu, que subiu à I Liga de futebol, informou esta sexta-feira, 19 de junho, o emblema viseense, segundo classificado no segundo escalão.“A Académico de Viseu FC, Futebol SAD anuncia a contratação de Bruno Pinheiro para o cargo de treinador principal da equipa profissional de futebol”, indicou em comunicado o clube.Bruno Pinheiro, de 49 anos, regressa, assim, ao futebol português, depois de uma temporada como treinador dos belgas do Eupen, numa carreira que inclui ainda passagem pelo Qatar, nas seleções jovens do país e pelo Al-Sadd.“Estou muito satisfeito pelo regresso a Portugal, pelo regresso à I Liga e por entrar num clube que representa uma região. O entusiasmo, a satisfação, é muito grande. O Académico de Viseu é um projeto sustentado que se dedica ao crescimento e estou ansioso por trabalhar com gente que também é ambiciosa a nível competitivo e que demonstra saber o que está a fazer”, disse o técnico, citado pelo clube.Em Portugal, na I Liga, o treinador liderou também o Gil Vicente, em 2024/25, e o Estoril Praia, entre 2020 e 2022.Pelos ‘viriatos’, o treinador, que sucede a Sérgio Fonseca, disse querer “dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito”, após uma temporada em que o clube regressou, 37 anos depois, ao escalão maior do futebol nacional.