Benfica perde com Roma e complica apuramento na Champions feminina
O Benfica perdeu esta quinta-feira, 19 de novembro, por 3-2 na receção às italianas da Roma, culpa de um golo sobre o final dos descontos, e complicou o apuramento para o play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.
Em encontro da quinta jornada da fase de liga, Caroline Moller, aos 40 minutos, e Flourish Sabastine, aos 66, ainda responderam ao ‘bis’ de Kayleigh van Dooren, aos 17 e 54, mas a suplente Sofia Jahnukainen decidiu, aos 90+3.
Na classificação, o Benfica, que somava duas vitórias e duas derrotas, caiu para o 10.º lugar, mantendo-se com seis pontos, sendo que seguem para o play-off de acesso aos quartos de final as equipas classificadas entre o quinto e o 12.º.
As encarnadas fecham a fase de liga em 16 de dezembro, no reduto das dinamarquesas do Koge (13.º posto, com quatro pontos), onde o empate lhes deve garantir o apuramento, sendo que, perdendo, podem seguir em frente, mas dependem de outros.