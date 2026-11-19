O Benfica perdeu esta quinta-feira, 19 de novembro, por 3-2 na receção às italianas da Roma, culpa de um golo sobre o final dos descontos, e complicou o apuramento para o play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Em encontro da quinta jornada da fase de liga, Caroline Moller, aos 40 minutos, e Flourish Sabastine, aos 66, ainda responderam ao ‘bis’ de Kayleigh van Dooren, aos 17 e 54, mas a suplente Sofia Jahnukainen decidiu, aos 90+3.