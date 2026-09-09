Benfica goleia em Moreira de Cónegos (0-4) e sobe ao segundo lugar da I Liga

O Benfica venceu esta quarta-feira, 9 de setembro, o Moreirense por 4-0, num jogo em atraso da terceira jornada da I Liga portuguesa, em Moreira de Cónegos, com os encarnados a ficarem a dois pontos do líder FC Porto.

Pavlidis marcou o seu sexto golo na competição, aos 45+4 minutos, na conversão de uma grande penalidade, com a formação benfiquista a chegar à goleada com os tentos de Schjelderup, Prestianni e Aursnes, ao 55, 59 e 72, respetivamente.

O Benfica conquistou o quarto triunfo seguido na edição 2026/27 da I Liga, que arrancou com um empate 2-2 na receção sem público ao Académico de Viseu, e somou 13 pontos, tantos quantos o rival Sporting, ambos a dois pontos do campeão FC Porto, enquanto o Moreirense averbou o segundo desaire consecutivo, depois da derrota no Dragão, e segue no 13.º posto, com quatro pontos.