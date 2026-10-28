Arsenal afastado da Taça da Liga inglesa por clube do quarto escalão

O campeão inglês Arsenal perdeu esta terça-feira, 27 de outubro, com o Fleetwood Town nas grandes penalidades (5-3, após o empate a 1-1 no tempo regulamentar) nos 'oitavos' da Taça da Liga de futebol, despedindo-se de forma surpreendente da competição.

O técnico espanhol Mikel Arteta optou por lançar um 'onze' cheio de caras novas neste duelo entre 'David e Golias', mas a aposta não correu nada bem, com a formação da quarta divisão a adiantar-se no marcador, aos 21 minutos, por intermédio do avançado Aaron Loupalo-Bi, jogador emprestado pelo Fulham.