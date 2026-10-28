Arsenal afastado da Taça da Liga inglesa por clube do quarto escalão
O campeão inglês Arsenal perdeu esta terça-feira, 27 de outubro, com o Fleetwood Town nas grandes penalidades (5-3, após o empate a 1-1 no tempo regulamentar) nos 'oitavos' da Taça da Liga de futebol, despedindo-se de forma surpreendente da competição.
O técnico espanhol Mikel Arteta optou por lançar um 'onze' cheio de caras novas neste duelo entre 'David e Golias', mas a aposta não correu nada bem, com a formação da quarta divisão a adiantar-se no marcador, aos 21 minutos, por intermédio do avançado Aaron Loupalo-Bi, jogador emprestado pelo Fulham.
Já na segunda parte, o ponta de lança sueco Viktor Gyökeres (ex-Sporting), conseguiu empatar, aos 50 minutos, mas, contra todas as probabilidades, e apesar das inúmeras ocasiões para o lado do segundo classificado da Premier League - com os mesmos pontos do líder Manchester City -, o empate manteve-se até aos 90 minutos e a decisão foi para os penáltis.
No desempate, o Fleetwood Town, 18.º classificado do quarto escalão que jogava em casa, foi mais forte, converteu todas as oportunidades e apurou-se pela primeira vez para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, provocando um verdadeiro escândalo em Inglaterra.
Numa prova com 66 anos de existência, esta foi a primeira vez que o campeão inglês em título é eliminado por uma equipa do quarto escalão.