Alverca e Estrela da Amadora empatam a dois golos

Alverca e Estrela da Amadora empataram este sábado, 15 de agosto, a dois golos, em jogo a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol nacional, disputado no Complexo Desportivo FC Alverca.

Depois de registar um empate a dois golos na receção ao Sporting, na primeira jornada, o Estrela da Amadora foi a Alverca repetir, com golos de Leandro Antonetti (51) e Abraham Marcus (69), o resultado e somar, reduzido a dez unidades após expulsão de Chiquinho (74), o segundo empate em outras tantas jornadas da I Liga de futebol.

O Alverca, que este sábado contou com golos de Ian Luccas (58) e Vivaldo Semedo (62), derrotado na primeira jornada pelo FC Porto (2-0), continua em busca da primeira vitória.