"Todos os papas são especiais", disse Presidente da República, mas este não fala apenas ao "povo católico", tem uma "projeção universal"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira de manhã que "todos os portugueses são anfitriões" do Papa Francisco, recusando ser apenas sua essa função.

Falando aos jornalistas em Fátima, onde chegou ontem ao final da noite, o Presidente sublinhou a importância desta visita - como também do próprio Francisco. "Todos os papas são especiais", começou por dizer, para depois relevar o papel do atual bispo de Roma: "O Papa Francisco faz uma projeção para além do povo católico", tem uma "projeção universal", "portador de uma importante mensagem de paz". "É um papa especial", concluiu, repetindo opiniões anteriores, nomeadamente quando Bergoglio foi eleito bispo de Roma.

Marcelo esteve a receber esta manhã militares que vieram em peregrinação de bicicleta desde Roma, 2782 quilómetros como explicou o major que falou em nome de todos. O Presidente manifestou disponibilidade para eventualmente estar, no próximo ano, "na partida".

O grupo de militares ofereceu ao bispo de Leiria-Fátima, António Marto, também presente, e a Marcelo uma bicicleta "abençoada pelo Papa".

