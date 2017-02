Pub

Vítima foi encontrada esta manhã, em Guia, Albufeira

Um homem de 84 anos foi encontrado esta manhã, com as mãos e os pés atados, na Guia, Albufeira, em paragem cardiorespiratória. Uma equipa do INEM declarou o óbito no local.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima foi encontrada por um popular junto ao Complexo Desportivo Arsénio Catuna. O Jornal de Notícias avança que foi a neta quem encontrou o avô e alertou as autoridades.

A PJ de Faro confirmou ao DN que está a investigar o caso.